Présidentielle américaine : la tension monte aux Etats-Unis

À quelques jours du scrutin, Joe Biden et Donald Trump ne ménagent pas leurs efforts. Rien que pour la journée du vendredi, l'un comme l'autre a parcouru au moins trois Etats. Mais on constate également une certaine fébrilité grandissante à mesure qu'approchent les élections. Durant son meeting dans le Michigan, Donald Trump a, une nouvelle fois, relativisé le nombre de morts du Covid sous-entendant que les médecins y avaient un intérêt financier. Cette tension, elle se sent aussi à Washington. En effet, les pro et anti-Trump n'hésitent plus à s'opposer aux abords de la Maison Blanche, désormais barricadée. D'ailleurs, le quartier ressemble à une place assiégée. Les bâtiments se protègent de planches de bois et de grillages pour prévenir d'éventuelles émeutes. En effet, on a peur que des manifestations violentes s'y déroulent au cas où le camp du perdant n'accepte pas la défaite.