Présidentielle américaine : l'élection au fil du Mississippi

Les États-Unis éliront leur président le 3 novembre prochain. Pour l'occasion, nos journalistes se sont lancés dans un périple à travers le pays pour rencontrer les électeurs américains. Une remontée du légendaire fleuve Mississippi en direction du sud et la ville de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Leur voyage de 1 500 km débute à Saint-Louis dans le Missouri. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.