Présidentielle américaine : les électeurs de la Nouvelle-Orléans divisés

Cette année, l'élection présidentielle américaine est hors normes. Quatre-vingt-dix millions d'électeurs se sont déjà exprimés grâce au vote anticipé. Ils n'étaient que six millions en 2016. Une mobilisation qui s'explique en raison du covid, mais aussi par le fait que l'Amérique est plus divisée que jamais. C'est le cas notamment à la Nouvelle-Orléans, une ville qui vota Hillary Clinton à 80% en 2016. Dans un État, la Louisiane a choisi Trump à 58%. Sur les maisons colorées et dans les rues, Biden partout. Pour Jenifer Jones, "Alias lady dance", militante, "Biden est expérimenté, courtois. Il a de la sagesse, des connaissances et avec lui, le pays redeviendra fort...". Joe Biden pourrait aussi compter sur la nombreuse communauté homosexuelle à la Nouvelle-Orléans. Cet électorat choisirait les démocrates à 76% le 3 novembre prochain. "C'est mon devoir de remettre mon pays sur le droit chemin, d'offrir de meilleures perspectives à notre avenir si un jour nous voulons nous marier car Trump pourrait très bien remettre en cause le mariage gay", a fait savoir l'un d'entre eux. Considérée comme l'État des ouragans, la Nouvelle-Orléans en a encore connu six depuis le mois de juin. Quinze ans après le passage de Katrina, Brice Miller subit encore les conséquences dévastatrices de cette tempête tropicale. Ce musicien a dû reconstruire toute sa maison et il cherche encore à se faire rembourser les sommes normalement prises en charge par l'État. "Les États-Unis sont devenus si politisés que la classe est détruite. Nous nous rendons au nord de la Nouvelle-Orléans, à Metairie où l'urgence environnementale est loin d'être une préoccupation pour tous. Cette ville a deux particularités : elle a beaucoup voté pour Trump en 2016, et en plus, elle est souvent confrontée à la montée des eaux. Mais cette situation n'empêche pas les climatosceptiques d'être plus nombreux dans cette localité. "Je ne crois pas au changement climatique ni à la responsabilité de l'homme sur le climat...", a martelé Jay Hubert, retraité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/11/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er novembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.