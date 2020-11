Présidentielle américaine : les pro-Trump manifestent pacifiquement

Malgré la contestation de Donald Trump de la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, pour l'instant, il ne s'était rien passé. On peut dire que la ligne rouge n'a pas été franchi. Il y a très peu de manifestations pro-Trump dans le pays et elles sont pacifiques. D'ailleurs, cette semaine, Donald Trump n'a jamais appelé ses partisans à devenir violents. Quant à toutes ces milices d'extrême droite, qui avaient tant mis la pression avant l'élection, actuellement, elles changent plutôt de ton. Dans l'ensemble, elles disent ce qu'elles veulent et continuent à manifester fréquemment, mais dans le calme parce qu'elles défendent aussi le respect de la Constitution. Néanmoins, pour le prochain enjeu, tout le monde sait qu'il va falloir surtout ne pas négliger, ne pas oublier cette moitié du pays, ces 71 millions d'électeurs pro-Trump. Et c'est pour cela que, stratégiquement, les leaders républicains ne lâchent pas Donald Trump et continuent de soutenir les recours juridiques et toutes les batailles judiciaires qui sont lancées dans le pays, même s'ils y croient peu.