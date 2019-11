Présidentielle américaine : l'ex-maire de New York Michael Bloomberg officiellement candidat

Michael Bloomberg est dix-sept fois plus riche que Donald Trump. Politiquement, il se présente comme l'exact contraire du président actuel. Réélu deux fois en tant que maire de New York, il a de l'expérience. Il se pose en défenseur de l'environnement et a beaucoup lutté contre la propagation des armes à feu. Cependant, il se lance très tard dans cette course et il est âgé, 77 ans. Ce concurrent inquiète-t-il Donald Trump ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.