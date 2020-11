Présidentielle américaine : pourquoi le dépouillement prend-il du temps ?

Ce dépouillement, qui prend autant de temps aux Etats-Unis, concerne les votes tardifs, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés par la Poste et parfois envoyés jusqu'à mardi. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu autant. Nevada, Arizona, Caroline du Nord... l'enjeu concerne surtout les Etats où Joe Biden a pour l'instant dépassé Donald Trump. Notons que l'avantage du candidat démocrate est de quelques milliers de voix, alors qu'il était en retard au début. C'est ainsi qu'il a renversé la tendance. Parmi ces Etats-clés figure la Pennsylvanie où des bulletins sont encore à dépouiller. Ce sont les voix qui proviennent des zones urbaines, à l'instar de Philadelphie et Pittsburgh, qui sont à majorité démocrate. Raison pour laquelle le camp Trump fait tout pour les invalider. Par ailleurs, le bulletin de vote américain est complexe et personne ne veut commettre la moindre erreur. Mais dans tous les cas, le sort de cette élection dépend entièrement des juges.