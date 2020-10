Présidentielle américaine : retour sur l'ultime débat entre Donald Trump et Joe Biden

"Toute personne responsable d'autant de morts ne devrait pas rester président des États-Unis", a déclaré en premier le candidat démocrate Joe Biden, intervenant au sujet de la pandémie de coronavirus, qui a causé plus de 222 000 décès dans le pays. Donald Trump, arrivé sans masque sur la scène de Nashviille, a rétorqué "nous avons un problème qui est mondial mais le coronavirus va disparaitre. Et comme je l'ai déjà dit, on voit le bout du tunnel". Contrairement au premier affrontement, les débats sont, cette fois-ci, restés posés et bien élevés. Mais les accusations sont toujours aussi graves. Pour cause, l'actuel locataire de la Maison Blanche a notamment fustigé son adversaire. "Vous avez touché beaucoup d'argent de la part de la Russie. Et ça continue surement", a-t-il martelé. Le candidat démocrate, lui, a contrattaqué en parlant des impôts de son adversaire. "J'ai publié toutes mes déclarations d'impôt depuis 22 ans. Et vous n'avez rien publié. Qu'avez-vous à cacher ? ", lui a-t-il demandé. "Je suis la personne la moins raciste de cette pièce", a dit le président-candidat, s'exprimant sur la question du racisme et des violences policières aux Etats-Unis. Mais Joe Biden n'est pas de cet avis. "Il est comme Abraham Lincolm, le président le plus raciste dans l'histoire moderne. Il a jeté de l'huile sur le feu", a-t-il insinué. C'est donc une Amérique divisée qui doit se choisir un président le 3 novembre prochain. Depuis des semaines, le candidat démocrate est en tête dans les sondages. Mais avec un animal politique comme Donald Trump, tout le monde est d'accord sur une chose : les jeux ne sont pas faits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.