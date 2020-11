Présidentielle américaine : sécurité relevée autour de Joe Biden

Depuis vendredi, le niveau de sécurité autour de Joe Biden a été très sérieusement relevé, bien plus que lorsqu'il était vice-président entre 2008 et 2016. Et il sera encore relevé après son élection officielle le 14 décembre 2020 par le collège électoral. La vie de Joe Biden et celle de tout son quartier a changé. Par exemple, il faut passer par un premier barrage policier pour y accéder. Un second barrage barre l'accès à la maison du candidat démocrate. Les voisins doivent systématiquement faire l'objet de fouilles complètes de leur véhicule à chaque passage. Par ailleurs, Joe Biden vient de rentrer chez lui ce dimanche. Pour le futur président américain, il n'y aura plus de sorties officielles de la journée. Il va vivre des moments en famille et surtout continuer à se mettre au travail comme il le fait déjà depuis trois jours. En effet, depuis qu'il sait et qu'il pense qu'il va gagner les élections, il travaille sur un dossier qu'il souhaite gérer à son arrivée à la Maison-Blanche, celui de la crise sanitaire.