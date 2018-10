Présidentielle au Brésil : les femmes manifestent contre le candidat d'extrême droite

"Non, pas lui !", voilà le slogan répété à tue-tête par de nombreuses femmes dans les rues de Brésil. Ces cris sont adressés à Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite à la présidentielle. En tête des sondages pour le premier tour, il est pour l'idée que les femmes devraient gagner moins que les hommes, sous prétexte que celles-ci ont droit aux congés de maternité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 septembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.