Présidentielle : candidats cherchent influenceurs

Matteo Ishak-Boushaki, est influenceur politique à Bordeaux (Gironde). Il a 17 ans, mais déjà plus de 35 000 abonnés sur le réseau social Tik Tok. Ses sujets de prédilection dans ses vidéos, l'union de la gauche et Christiane Taubira, dont il est un grand admirateur. Il la présente à sa communauté, des jeunes âgés de 15 à 20 ans. Des influenceurs politiques, il y en a pour tous les goûts. Alice Cordier, influenceuse et fondatrice du collectif Némésis, se définit comme féministe identitaire. Ce matin-là, elle dirige une séance photo pour un placement de produit sur son réseau social. La marque n'est jamais choisie au hasard. Elle pose une arme à la main avec un t-shirt à l'effigie de Jeanne d'Arc. Son engagement est d'abord politique. D'Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélonchon, les hommes politiques investissent les nouveaux médias. L'objectif est de séduire les jeunes, un électorat qui pourrait détenir la clé de l'élection présidentielle. Pour Nicolas Baygert, docteur en sciences de l'information et de la communication, le résultat est parfois mitigé. "Souvent sur les réseaux sociaux, les politiques ne paraissent pas dans leur élément. Et donc pour un politique, il vaudra parfois miser sur ces influenceurs que plutôt de parler en son nom et de générer un décalage assez gênant", explique le spécialiste. La stratégie des communicants du parti présidentiel consiste aussi à dénicher ces nouveaux talents d'Internet. Les Jeunes avec Macron ont été attirés par un jeune influenceur qui vient de se lancer et proche de leurs idées. Les candidats ont encore trois mois et demi avant la présidentielle pour ramener ces influenceurs dans leur giron et surtout convaincre les jeunes d'aller voter. TF1 | Reportage L. Attal, J.Y. Mey