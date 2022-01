Présidentielle : défendre la voiture, une priorité pour Fabien Roussel

Depuis 2007, il n'y avait pas eu de candidat du PCF. Cette semaine, Fabien Roussel était aux côtés des automobilistes, au péage de Saint-Arnoult. Nombreux sont les Français qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture pour se déplacer. Cependant, le prix de l'essence ne cesse d'augmenter. "Il y a une bombe qui se prépare", alerte Fabien Roussel. À partir de cet été et dans les mois qui vont suivre, près de dix millions d'automobilistes ne pourront plus accéder aux grandes villes. En effet, les voitures polluantes seront interdites. "Moi, je veux lutter contre la pollution, mais sans taper sur les classes populaires", rassure le candidat. "Je propose que l'on permette à ceux qui ont des voitures polluantes de pouvoir acheter des voitures propres avec une prime à la conversion pouvant monter jusqu'à 10 000 euros", poursuit-il. Avant d'ajouter : "Je propose la gratuité des permis de conduire pour les moins de 25 ans, pour pouvoir défendre ce droit à la mobilité pour tous". Qu'en est-il des prix du carburant ? Pour se démarquer des autres candidats à gauche, Fabien Roussel se dit pour le nucléaire, veut une police nationale de proximité et affirme qu'il faut un droit fondamental à la sécurité.