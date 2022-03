Présidentielle : Emmanuel Macron en campagne à Pau

Les déplacements du candidat sont rares. Aujourd'hui, il s'est rendu en terrain connu, à Pau, la ville de son ami et soutien François Bayrou. Emmanuel Macron refuse de débattre avec ses adversaires, mais il a répondu aux questions des journalistes jeudi pour présenter son programme, ce vendredi pour le défendre face à des lecteurs de la presse quotidienne. Emmanuel Macron a entretenu des échanges avec des Français qui ne sont pas tous acquis à sa cause. Il a défendu son bilan, notamment concernant le pouvoir d'achat. Le candidat (LAREM) à l'élection présidentielle a été aussi interpellé par une lycéenne sur l'écologie. Il a mis les choses au point et a fustigé ceux qui prônent l'urgence climatique sans proposer de schéma social. Le président sortant a donné aussi plus d'explications sur l'une de ses mesures phares s'il est réélu : le décalage du départ à la retraite progressif à 65 ans. En tout, pendant trois heures, c'est une série de questions-réponses où la santé et le grand âge ont largement occupé le débat. Tous n'étaient pas convaincus. Le candidat promet notamment de recruter dans les Ehpad. À l'issue des échanges, le candidat qui a vite remis sa casquette de président. À Pau, l'attendait un entretien avec Vladimir Poutine. Il a passé une heure au téléphone avant de rentrer à l'Élysée. TF1 | Reportage M. Chantrait, A. Tassin, X. Boucher