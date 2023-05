Présidentielle en Turquie : Tayyip Erdogan réélu

Le dépouillement n'est pas encore officiellement terminé, mais le président Recep Tayyip Erdogan a pris la parole après 19 heures devant une foule de sympathisants à Istanbul pour revendiquer sa victoire. Notre journaliste sur place, Hélène Bonnet, indique que cette tendance a été confirmée par toutes les agences de presse et la Haute commission électorale qui lui donnent entre deux et cinq points d'écart avec son concurrent Kemal Kiliçdaroglu. Selon Hélène Bonnet, le président turc a réussi son pari. Cela malgré une inflation galopante qui frappe la classe moyenne, malgré une gestion du séisme qui a été extrêmement critiquée, et puis un recul des libertés publiques. Il semblerait que les électeurs ne lui en aient pas tenu rigueur et lui offrent ce soir un troisième mandat à la tête du pays après 20 ans passés au pouvoir. C'est aussi un échec pour l'opposition en dépit d'une large coalition rassemblée contre le président sortant. Elle n'est pas parvenue à tirer un trait sur l'ère Erdogan, conclut-elle. TF1 | Duplex H. Bonnet