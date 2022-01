Présidentielle : le Parti animaliste dans l'arène

C'est le cœur de son combat. Pour Hélène Thouy, des lapins n'ont rien à faire ici, enfermés par milliers dans ces cages. Aux côtés de l'éleveur, la candidate du Parti animaliste prend le temps de les observer pendant de longues minutes. Pour elle, on est face à de la souffrance animale. Il faut donc en finir avec l'élevage intensif. "Les animaux ne sont pas faits pour vivre dans des bâtiments enfermés.", explique-t-elle. Hélène Thouy, 38 ans, se présente pour la première fois à la présidentielle. Nous la retrouvons chez elle, à la campagne, à 500 km de Bordeaux. Elle vit avec son compagnon, son enfant et un chat. Son engagement pour la cause animale remonte à l'enfance. Végane depuis l'âge de sept ans, militante à 18 ans, puis avocate de profession, spécialisée dans la défense des animaux. Il y a cinq ans, elle a créé le Parti animaliste. Il n'est ni de droite, ni de gauche et vit essentiellement de dons. Il a 5 000 adhérents et quelques centaines de militants très actifs. Pas facile de faire campagne lorsqu'on est quasiment inconnu, mais le sujet suscite quand même la curiosité. Reste les parrainages à aller chercher. TF1 | Reportage A. Etcheverry, X. Boucher