Présidentielle turque : les jeunes courtisés

Ce sont les dernières heures d'une campagne sous tension. Une jeune femme et ses amis soutiennent Kemal Kiliçdaroglu. À 74 ans, l'opposant d'Erdogan est à la tête d'une coalition de six partis. Il promet la fin du régime présidentiel tout-puissant. De café en café, ses partisans vont à la rencontre des jeunes qui voteront pour la première fois, près de six millions. Mais les échanges sont parfois tendus. Même lorsque les sondages lui étaient défavorables, l'actuel président a toujours réussi à inverser la tendance et à conserver le pouvoir, depuis 20 ans. Mais cette fois, la jeune génération soutient massivement l'opposition. L'élection prend des aires de référendum : pour ou contre Erdogan. Slogan, musique, sur une place d'Istanbul, c'est à celui qui fera le plus de bruit. Mais la principale préoccupation de ces jeunes électeurs est l'économie. Tomate, oignon, les prix des produits alimentaires de base ont été multipliés par deux avec l'inflation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | L. Merlier, E. Fourny, S. Sen