Présidentielle : Valérie Pécresse relance sa campagne

L'air frais des Vosges, Valérie Pécresse en a bien besoin pour se requinquer. Pour relancer une campagne qui s'enlise, la candidate s'appuie sur des thématiques qu'elle affectionne, la forêt et l'écologie. "Il faut effectivement toujours garder un lien avec la nature", lance-t-elle. Moins spontanée face aux micros et aux caméras, que lorsqu'elle discute avec ses interlocuteurs sur des questions techniques. La solidité, c'est la marque de fabrique de Valérie Pécresse. Un atout qui, elle en est sûre, peut lui permettre de faire jeu égal avec Emmanuel Macron. Le président vient de se déclarer candidat. Mais avec le conflit en Ukraine, il est difficile de se faire entendre quand on est dans l'opposition. Très loin derrière le chef de l’État dans les sondages, la candidate LR peut-elle rattraper son retard, et même pourquoi pas, gagner ? Quelques militants ont donné leur avis. "Valérie Pécresse sera la future présidente, il faut y croire", lance l'un d'eux. Dans les Vosges, Valérie Pécresse a planté un chêne, symbole de solidité. Pour gagner l'élection, elle devra s'inspirer du roseau, plier sans jamais rompre. TF1 | Reportage N. Gandillot, A. Poupon