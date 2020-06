Présidentielles américaines : que retenir du premier meeting de Donald Trump ?

Le premier meeting de campagne de Donald Trump a eu lieu à Tulsa, dans l'Oklahoma. Devant une salle moins garnie, il s'est dit victime des médias. Après avoir tourné au ridicule les rumeurs sur sa santé, il a fait rire la foule en mimant un vieil homme à la difficulté à se déplacer. En parallèle, un millier d'opposants ont manifesté dans les rues pour rappeler que Tulsa est un symbole. La ville a été marquée par l'une des pires émeutes raciales en 1921, tuant plus de 30 personnes de la communauté noire.