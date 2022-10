Pressings : sont-ils condamnés à disparaître ?

Céline Pressing existe depuis plus de 30 ans, sa propriétaire y travaille six jours sur sept. Mais les clients s'y font de plus en plus rares. "Tous les jours, je me pose la question de savoir si je serai toujours là l'année prochaine. On ne peut pas savoir, d'une semaine sur l'autre, s'il va y avoir du travail, si on va pouvoir payer les charges... C'est angoissant", déclare Céline Patard. Des craintes justifiées, son établissement est situé en Normandie, à Argentan. Jusqu'en 2019, cette ville de près de 15 000 habitants comptait six pressings, il ne reste plus que celui-ci à présent. Trouver un pressing en France relève du défi. Il en existe aujourd'hui moins de 3 000, contre 10 000 dans les années 2000. Le chiffre d'affaires du secteur a encore perdu 30% cette année. La crise du Covid et l'amplification du télétravail sont les principales causes de ce déclin. Le pressing est-il en voie de disparition ? Non, selon un jeune entrepreneur qui a fait le pari de le moderniser. Des livreurs récupèrent votre linge sale à domicile, et vous le rendent lavé et parfaitement plié pour 5 euros le kilogramme. C'est parfois le prix pour une chemise confiée au pressing. Un gain d'argent et surtout un gain de temps pour les clients. TF1 | Reportage C. Casanova, J.Y. Mey, K. Betun