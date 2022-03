Prestations sociales, bientôt versées automatiquement ?

Davis Mouyal, ancien chauffeur de taxi sans activité, est resté sans aucune aide sociale pendant de longues semaines. "Il y a une sorte de gêne à demander", dit-il. Finalement, une application lui permet de connaître ses droits, notamment le RSA qu’il va toucher pendant cinq mois. Dans l’Hexagone, près d’un tiers des personnes éligibles ne perçoivent pas les prestations sociales. Selon Jean Merckaert, directeur d'Action et Plaidoyer, ce sont souvent des personnes qui ont perdu récemment leur emploi, qui vivent dans un logement particulièrement précaire, ou qui n’ont pas connaissance de leur droit. "Les facteurs sont l’ignorance et la complexité des démarches", a-t-il rajouté. Beaucoup sont dépassés par la paperasse ou l’accès au numérique, et les conséquences peuvent être lourdes. Des versements à la source des aides sociales, de façon automatique, permettraient de lutter contre ce phénomène. Le non-recours aux aides est évalué à plus de dix milliards d’euros. C’est largement plus que la fraude, qui est évaluée à quatre milliards d’euros. TF1 | Reportage G Bellec, C. Chevreton, L. Kebdani