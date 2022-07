Prêt-à-porter : une révolution de tailles

Elles ne sont plus seules à prendre la lumière. Au côté des mannequins filiformes, de nouveaux corps, de nouvelles courbes s’affichent sur les podiums des défilés ou sur papier glacé. Cet été, de nombreuses marques prennent un tournant de leur façon de communiquer dans l’objectif de s’adresser à toutes les femmes. Le groupe Chantelle possède plusieurs enseignes de lingerie. Pour eux, la révolution date d’il y a quelques années. Ces deux publicités, pour la même marque, n’ont rien à voir. Pourtant, elles n’ont qu’un an d’écart. Montrer et célébrer tout type de corps : le phénomène est né aux États-Unis sous l’influence de mannequin ronde très populaire sur les réseaux sociaux. En France, cette année 2022, une campagne a largement fait parler d’elle. Son égérie, Caroline Ida, une mannequin de 61 ans. Malgré quelques retours négatifs, cette publicité aurait aussi fait du bien. Ces femmes, qui essaient à nouveau de la lingerie, ce sont tout autant de nouvelles clientes pour la marque. Mais la fabrication doit suivre. Alors, comment s’adapter à toutes les morphologies ? Le défi technique est de taille. Découvrez la suite dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage D. Sitbon, J.F. Drouillet