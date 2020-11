Prêtre orthodoxe blessé par balle à Lyon : un suspect arrêté

Dans le cadre de cette attaque à Lyon, un homme a été interpellé dans un fast-food à proximité des lieux. L'auteur présumé a été placé en garde à vue. Il pourrait correspondre au signalement, mais les policiers restent très prudents. Ils ont de sérieux doute car la description des témoins est très succincte, un bonnet noir et un manteau sombre. L'opération se poursuit. Plus d'une centaine d'enquêteurs, de policiers sont déployés pour trouver le moindre indice. La brigade anticriminalité et les patrouilles de police quadrillent tout le secteur. De son côté, la police judiciaire tente de remonter l'itinéraire de fuite du suspect grâce à l'exploitation de la vidéosurveillance. Le Raid, lui, se tient prêt en cas d'intervention.