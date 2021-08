Prêtre tué en Vendée : le dernier hommage au père Olivier Maire

Une famille dévastée, mais soudée. À l'image de la communauté catholique venue ce vendredi après-midi rendre hommage au père Olivier. Le cercueil du prêtre arrive dans une basilique pleine de fidèle pour l'accueillir et en présence du garde des Sceaux. Bouleversé, l'un des deux frères du prêtre prend la parole. "Olivier va terriblement nous manquer à tous, mais fidèle à son esprit, nous ne jugerons pas". Plutôt que de se laisser envahir par la tristesse, parfois la colère, ceux qui ont connu le père Olivier Maire préfèrent se souvenir d'un homme toujours prêt à tendre la main. Pour eux, c'était une personne bienveillante, simple et accueillante. Il était généreux pour tout, disent certains. Sœur Jeanne, qui travaillait à ses côtés depuis 30 ans, refuse de se laisser gagner par le désespoir. "Je suis triste, mais avec lui, il ne faut pas l'être, parce qu'il vivait dans l'espérance et une foi très grande", affirma-t-elle. Pour la plupart des croyants, ce meurtre questionne aussi leur capacité à pardonner. Le père Olivier repose désormais au cimetière de la Sagesse à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée. Là où sont enterrés les missionnaires Montfortains.