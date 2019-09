Pretty Yende transforme "La Traviata" en rockstar des temps modernes

L'artiste lyrique sud-africaine, Pretty Yende fait déjà penser aux plus grandes divas. Elle a aussi ce don de rendre l'opéra tellement moderne. Avec elle, "La Traviata" s'est parfaitement glissé dans l'époque des réseaux sociaux. Une production qui a pour but de montrer à quel point on est complètement esclave des réseaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.