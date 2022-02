Prévention : les gendarmes font du ski

Au milieu des skieurs, ils passeraient presque inaperçus. Difficile à première vue de distinguer les gendarmes à ski et les vacanciers. Leur rôle, c'est la prévention. Ce jour-là au sommet, on ne voit presque rien. Un randonneur s'est retrouvé en contre-sens, au milieu des autres skieurs. Dans cet épais brouillard, il représente un danger. En station, secouristes et gendarmes interviennent sur l'ensemble des 84 kilomètres de domaine du Grand-Bornand. Cette brigade est spécialiste de la montagne. Pour preuve, une gendarme mettait une deuxième casquette et devient monitrice de ski. Quand elle croise un groupe de jeunes, c'est l'interro surprise. Fin de journée, c'est l'heure de pointe. Débutants et confirmés empruntent les mêmes descentes. Il faut freiner les plus imprudents. Sur les pistes, les gendarmes ne verbalisent pas, car le domaine est privé. Ici, pas d'amende pour excès de vitesse, mais des rappels à l'ordre. Et si en théorie, rien n'interdit de skier alcoolisé, il faut intervenir. Leur mission va se poursuivre à pied dans le village. Mais d'abord, ultime remontée avant la fermeture pour une dernière inspection. Une mission qu'ils espèrent reconduire la saison prochaine. TF1 | Reportage I. Bornacin, A. Ponsar