Primaire populaire : à quoi peut-elle servir ?

Ils sont là pour aider les inscrits à voter. Depuis quatre jours, 600 bénévoles assurent une assistance téléphonique, pour aiguiller le plus souvent les plus âgés. Près de 468 000 personnes se sont inscrites sur internet. Le vote, sécurisé par empreinte bancaire, est gratuit. L'objectif est de départager sept candidats de gauche en leur accolant une mention : "insuffisant", "passable", "assez bien", "bien" ou "très bien". Les organisateurs, une poignée de militants, espèrent ainsi pousser à une candidature d'union à gauche pour l'élection présidentielle. "Ça va permettre d'avoir une vision claire de qui sont les personnalités ou les candidats qui sont clivants ou les personnalités qui sont plus consensuelles", explique Victor Grezes, coorganisateur de la Primaire populaire. Seul bémol, parmi les sept candidats désignés, trois refusent d'y participer : Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Et seule Christiane Taubira se dit prête à en accepter ce dimanche soir le résultat. TF1 | Reportage C. Colin, P. Lormant