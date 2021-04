Prime à la conversion : ma voiture contre un vélo électrique

Vous connaissiez la prime pour passer d'un vieux modèle à une voiture moins polluante. Alors, seriez-vous prêt à en profiter pour vous offrir un vélo électrique ? D'ailleurs, tous les types de véhicules seront concernés par cette prime. Une fois mis à la casse, les propriétaires toucheront une aide comprise entre 500 et 1000 euros. Véloactif à Suresnes (Hauts-de-Seine), le prix moyen d'un vélo électrique est à partir de 2 000 euros. L'objectif de cette aide est de pousser les familles à se débarrasser de leur deuxième véhicule. Facile quand on habite en ville, plus compliqué en milieu rural. "En général, en campagne, on travaille à plus de 20 km de chez soi. Ça ne va pas être forcément tout le temps une alternative", explique le directeur du magasin, Denis Baeza. Cette prime concernera aussi l'achat d'un triporteur. Un vélo électrique équipé d'une pièce, dont Léo Droff se sert tous les jours pour livrer ses glaçons. C'est plus pratique dans Paris et les grandes villes. Pour le reste de sa livraison, son entreprise Happy Glaçons se sert encore de trois camionnettes. Quand elles partiront à la casse, terminer les voitures, elles seront toutes remplacées par des triporteurs. Plus de vélos électriques et moins de voitures, c'est l'objectif de cette aide pour réduire le trafic dans les agglomérations.