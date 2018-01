Les primevères sont les premières à fleurir dans l'année

La primevère est l'une des premières fleurs du printemps. Et pourtant, en fin janvier elle fleurit déjà. La plus belle collection de ces fleurs colorées se trouve à Plestin-les-Grèves, en Bretagne. Près de 1 000 variétés de primevères sont disponibles dans cette pépinière. Les spécialistes en la matière préservent ce partimoine génétique de génération en génération, tout en créant de nouvelles variétés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.