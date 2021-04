Prince Philip : funérailles royales

Distanciation obligatoire à la sortie de l'office du dimanche et habits de deuil. Si la reine ne s'est pas encore exprimée, Andrew et Edward, ses deux fils cadets, partagent leur peine. Chacun semble donc prêt à remplir son rôle défini par l'opération "Forth Bridge", nom de code du protocole des obsèques du prince Philip, dont il a lui-même rédigé les détails avec deux mots d'ordre : pas de funérailles d'Etat et pas de chichi. Tout doit donc se dérouler ici dans l'enceinte royale du château de Windsor. Et la pandémie a encore réduit le nombre d'invités. Trente personnes seulement seront autorisées à se rassembler. Enfants et petits-enfants au premier rang. Harry ayant décidé de faire le voyage de Californie sans son épouse. Les adieux auront donc lieu samedi prochain quand la dépouille du duc d'Edimbourg quittera cette chapelle privée par la porte d'état du château. Cercueil drapé de son propre étendard qui rappelle ses origines grecques et danoises, surmonté d'une couronne de fleurs et de ses emblèmes de la Royal Navy. Le prince Philip a choisi d'effectuer son dernier voyage dans ce Land Rover. Un véhicule qu'il a lui-même dessiné pour l'occasion. Commencera alors la procession emmenée par Lord Chamberlain et le doyen de Windsor à 2h45, heure anglaise. Suivi à pied par la famille royale, forces armées postées le long de la route. Huit minutes de marche pour rejoindre la chapelle Saint-Georges. La reine suivra son propre parcours, attendue par l'archevêque de Canterbury sur les notes de l'hymne britannique. Si les Anglais sont invités à respecter deux minutes de silence, ils sont vigoureusement encouragés à suivre la cérémonie en direct à la télé plutôt qu'aux grilles du château. Un carnet de condoléances a été ouvert en ligne sur Internet. Le prince Philip sera enterré auprès de son beau-père le roi George VI dans la chapelle Saint-Georges. Mais au décès de la reine, il rejoindra son épouse. Les retrouvailles d'un couple qui s'est aimé pendant 73 ans.