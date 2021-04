Prince Philip : le méconnu de Winsdor

C'était en 1947, le prince Philip avait 26 ans, l'une de ses premières fois à l'écran. Derrière un rigide soldat se cache un homme moderne, un communicant avant l'heure et en couleur. Les images célèbres du couronnement de la reine Elisabeth II existent grâce au prince Philip. C'est lui qui a tenu à faire filmer la cérémonie. Des images si marquantes qu'elles sont reprises plan pour plan comme dans une fameuse série télévisée. La cérémonie est retransmise en direct dans plusieurs pays. À l'époque, c'est une première et un succès planétaire, alors que les postes de télévision sont encore rares. Le Prince Philip a déjà compris l'importance de l'image. Il a carrément fait rentrer les caméras dans l'intimité royale pour que les sujets britanniques se sentent plus proches de leurs majestés. Philip est prince, mais aussi président du Fonds Mondial pour la nature (WWF). Un engagement écologiste encore en avance dans son époque. C'est un ardent défenseur de l'environnement. Francophone, il promet d'ailleurs à Paris le développement durable. La suite dans le reportage ci-dessus.