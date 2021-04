Prince Philip : l'hommage des Britanniques

Aux abords du château de Windsor, en famille ou entre amis, les Britanniques ont bravé les interdits sanitaires pour dire au revoir au prince Philip. "On était vraiment affecté alors qu'on ne l'a jamais vraiment rencontré. C'est comme si on perdait le grand-père de la nation", note une Londonienne. Je voulais tout simplement lui dire merci. Merci d'avoir soutenu la reine. Elle n'y serait pas arrivée sans lui", ajoute une autre. Et alors même que les murs de l'enceinte se dressent entre la cérémonie et eux, ils étaient des milliers dans les rues adjacentes ou évidemment dans les pubs alentour. Un hommage, non sans une certaine fierté, résumée par cet ancien garde royal. "L'ambiance est très britannique. Grand sens de la communauté et ça me rend très fier d'appartenir à ce pays. En Grande-Bretagne, on célèbre sa vie, pas sa mort", dit-il. De l'autre côté, dans le bas du château, la foule aura au moins aperçu quelques chevaux ayant participé au cortège. Le reste se passe sur les téléphones portables, excepté lors de cette minute de silence. Un recueillement partagé par tous. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.