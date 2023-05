Printemps : comment aménager sa terrasse

L'été approche, plus que deux mois avant que la terrasse de Fanny ne devienne la pièce principale de son appartement. La dame commence par son salon extérieur. Pas besoin d'un brise-vue encombrant, elle a trouvé une astuce économique et moderne, l'aloe vera. Pour affronter les fortes chaleurs, Fanny tient à nous montrer son dernier investissement, une piscine et sa plage en teck. Comptez tout de même 10 000 euros pour une telle installation. Si vous n'avez pas le budget ou la place, de nombreuses alternatives existent pour aménager votre balcon. Dans ce magasin, plusieurs formats de mobilier existent pour s'adapter parfaitement à votre espace. La tendance cet été : le mélange des couleurs. Et si vous manquez d'inspiration, un espace permet d'aménager virtuellement sa terrasse. Vous pourriez aussi récolter. Pas besoin d'un jardin, votre balcon peut se transformer en un véritable potager. Anaïs Secail a tout construit elle-même sur sa terrasse de quatorze mètres carrés. Un espace optimisé au centimètre près. Sous chaque jardinière, un rangement. En récupérant les graines d'une année sur l'autre, votre potager urbain ne vous coûtera quasiment rien. Il ne vous reste qu'à expérimenter. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia