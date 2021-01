Prises de rendez-vous pour se faire vacciner : amélioration en vue ?

Chez les plus de 75 ans, il y a ceux qui commencent à être vaccinés et ceux qui n'arrivent pas à obtenir de rendez-vous. Depuis mercredi, une dame du Val de marne essaie en vain d'inscrire ses parents de 88 et 89 ans. "J'ai essayé par téléphone le soir, mais les lignes étaient saturées", raconte-t-elle. Et elle a aussi essayé par Internet dès mercredi. " Je n'ai pas pu y accéder. Je suis retourné jeudi matin et vendredi aussi, mais sans succès", se désole-t-elle. Dans son département, comme dans toute la région parisienne, il est désormais impossible d'obtenir une date de rendez-vous. Et impossible aussi de joindre le numéro vert mis à disposition. Une vaccination à géométrie variable. Dans certains départements, la vaccination des plus de 75 ans a commencé il y a quelques jours, et se poursuit même ce dimanche. C'est le cas à Nancy. Il est encore possible d'obtenir des rendez-vous, même si c'est dans un mois, pour la mi-février. Pour rassurer leurs administrés, certains élus tentent de les faire patienter. Comme dans cette ville de 9 000 habitants près de Nice. "Nous essayons de les orienter, de leur donner des bons conseils, surtout d'apaiser un petit peu les choses en disant qu'il y a une logistique extrêmement complexe. Il faut attendre que les choses se mettent en place", explique Pierre Aschieri, maire (DVG) de Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes. Beaucoup de Français, d'abord réticents à cette vaccination, vont devoir patienter pour recevoir la première injection.