Prisonniers de leur fac, les étudiants confinés se rebellent en Grande-Bretagne

L'épidémie se poursuit en Grande-Bretagne. Les universités sont vite devenues des foyers de contamination. C'est le cas notamment au campus de Manchester où depuis cinq jours, 1 700 étudiants ont été confinés manu militari dans leur résidence. En colère, ils lancent un SOS à travers les fenêtres de leurs logements et adressent des remerciements ironiques à Boris Johnson.