Prisonniers djihadistes : un moyen de pression contre l'Europe

Une déclaration de la Turquie inquiète beaucoup les pays européens, dont l'Hexagone. Le président turc Recep Tayyip Erdogan promet de leur renvoyer leurs djihadistes dès lundi 11 novembre. 1 200 anciens combattants de l'État islamique seraient détenus dans les prisons turques. Et cette menace a aussi été avancée par les Kurdes dans le nord de la Syrie, qui ont aujourd'hui la charge de milliers de prisonniers en lien avec Daech.