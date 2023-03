Privé ou public : quelles différences pour les éboueurs ?

C’est la première fois depuis dix jours que les poubelles sont ramassées dans un quartier. Même s’ils portent des vestes de la ville de Paris, ces hommes sont employés par une société privée. Ils interviennent à la place des éboueurs municipaux, toujours en grève. Quelques rues plus loin, nous croisons les éboueurs de la ville de Paris. Ils sont en grève, mais ont été réquisitionnés. Les camions sont sortis du garage ce samedi dans la matinée. À Paris, les éboueurs de sociétés privées et de la municipalité se partagent équitablement les 20 arrondissements. Ils font le même métier derrière les camions. Ce qui diffèrent, ce sont leurs statuts, comme le souligne le rapport de la Chambre régionale des comptes, à commencer par leur temps de travail : 30 heures par semaine pour les agents municipaux, 35 heures pour les autres. Pour Bertrand Vincent, un syndicaliste, il n’y a rien d’anormal, car les fonctionnaires seraient plus efficaces. Côté salaire, en comptant les primes de nuit et de week-end, un éboueur municipal peut gagner en moyenne 2 000 bruts par mois, un salarié du privé, 1 850. TF1 | Reportage L. Romanens, M. Bajac, O. Stammbach