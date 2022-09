Privés de TF1 : des téléspectateurs en quête de solutions

Annie n'a plus accès aux chaînes TF1, TMC, TFX ou encore LCI, il y a déjà plus de deux semaines. À la place, un écran noir. Dans un village au pied des Pyrénées, la réception par satellite est l'unique moyen de capter les chaînes de la TNT. Depuis la coupure du signal par Canal Plus, plus de deux millions de foyers sont privés des programmes du groupe TF1. Denise Grand, habitante de Malvezie, a dû s'adapter. Vous pouvez faire appel à un antenniste, comme Oliver Lambert, patron de "Rapid Antenne". Il intervient en Seine-et-Marne. Depuis quinze jours, près de la moitié des appels qu'il reçoit concerne le rétablissement du signal. "L'intervention consiste à brancher un mesureur et à ensuite réorienter la parabole sur le satellite qui, permet, lui, de recevoir l'intégralité des chaînes de la TNT", explique-t-il. Et il ne suffit pas de réorienter votre parabole, il faudra aussi remplacer votre équipement pour un décodeur Fransat. Coût moyen de cette intervention : 200 euros. La seule alternative à cette dépense est de réinstaller une antenne râteau si elle fonctionne dans votre quartier. TF1 | Reportage M. Debut, M. Chaize, M. Derre