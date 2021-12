Privilégiez le circuit court pour les fêtes

Si vous habitez à Granville (Manche), vous pouvez acheter votre saumon directement dans la boutique de Rodolphe Belghazi : "Le Saumonier". Et si vous êtes dans le Sud, il peut aussi vous livrer grâce à son site Internet qui existe depuis 2007. "Le mois de décembre, ça va représenter à peu près entre 10 à 15% de notre activité", lance Rodolphe. Du saumon bien sûr, mais il y a aussi des Saint-Jacques fumées, des pétoncles et des bulots. Ce jour-là, un gros colis est en préparation pour des clients situés à Lyon. La livraison est effectuée par une entreprise dans le transport de produits frais en 24 heures. Idéale pour profiter de produits locaux quel que soit l'endroit où l'on se trouve. "La Maison du Homard" ne vendait ses homards qu'aux restaurateurs. Mais depuis l'année dernière, elle aussi s'est lancée dans la vente en ligne. Des homards entièrement décortiqués à la main et prêts à l'emploi. Le crustacé est ensuite congelé pour être expédié comme le saumon en moins de 24 heures. Commander en ligne à de petits artisans, c'est l'assurance de produits de qualité. TF1 | Reportage P. Gallaccio, Q. Danjou