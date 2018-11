Prix du carburant : les aides locales se multiplient

Sur le front du prix des carburants à la pompe, le gouvernement a promis une baisse dans les prochains jours, mais également des aides financières. D’ailleurs, certaines collectivités locales ont décidé de ne pas attendre pour proposer ce genre de dispositif. Ainsi, des mairies et des régions, vont donner un petit coup de pouce aux conducteurs les plus précaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.