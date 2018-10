Prix des carburants : les raisons de la hausse

Il y a un an, le prix moyen du litre de diesel était de 1,23 euro contre 1,52 euro de nos jours, soit une augmentation de 23 pourcents. Cette hausse s'explique en partie par la flambée de la valeur du baril de pétrole, passant de 60 à 80 dollars. Pour ce qui est des taxes écologiques, on paie à l'État onze centimes de plus qu'en 2017. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.