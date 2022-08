Prix de l'alimentation : a-t-on atteint un pic ?

Saviez-vous que dans votre caddie se trouvent très souvent les cinq produits dont le prix a le plus augmenté ces derniers mois ? Ces produits de base coûtent 10 à 25% plus cher qu'il y a un an. La plus forte hausse revient à la volaille, avec près de 25% d'augmentation. Un père de famille paie 20 centimes de plus pour son paquet de poulet. D'autres rayons stratégiques sont aussi touchés : plus 18% pour les pâtes, plus 16% pour l'essuie-tout, plus 13% pour les beurres. Même les huiles n'y échappent pas, avec un prix moyen en hausse de 15,5%. De quoi changer ses habitudes. Mais, ces augmentations vont-elles vraiment se poursuivre ? Bonne nouvelle pour un expert : cela devrait aller mieux pour les pâtes et l'huile dont les cours des matières premières sont en baisse. À l'inverse, pour l'essuie-tout et le beurre, l'inflation devrait continuer, en raison de la hausse des prix de l'énergie et des faibles rendements en lait. Quant à la volaille, c'est l'incertitude. En cas de baisse des prix, mieux vaut, néanmoins, ne pas être trop pressé. Elle ne devrait pas intervenir avant au moins le début de l'année prochaine. TF1 | Reportage V. Dépret, C. Sebire