Prix de l'électricité : à quoi faut-il s'attendre ?

N’y allons pas par quatre chemins ! Oui, votre facture d'électricité va encore augmenter en 2024, mais pas plus de 10%. C'est un engagement pris par le ministère de l'Économie. Si une famille de quatre occupants une maison de cent mètres carrés, paye aujourd'hui en moyenne 3 807 euros d'électricité par an. Si la hausse est de 10% maximum, la facture passera donc à 4 187 euros par an. Une augmentation de 380 euros, ça peut paraître beaucoup, pourtant cette hausse est limitée, grâce au bouclier tarifaire de l'État. Selon Maxime de la Raudière, directeur général délégué de Selectra, le bouclier tarifaire a coûté 110 milliards d'euros à l'État, entre octobre 2021 et novembre 2022. Cela coûte très cher. Vous alliez voir pourquoi avec notre même famille de quatre personnes, sans le bouclier tarifaire, la facture de 3 807 euros passerait à plus de 5 200 euros par an. Rien que pour ce foyer, l'État prend donc à sa charge 1 400 euros d'électricité. Vous comprendrez donc pourquoi Bercy souhaite petit à petit faire disparaître ce bouclier. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. De Précigout, N. Bergot