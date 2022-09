Prix de l'électroménager : des hausses record

Une micro-onde qui rend l'âme, une machine à café qui s'emballe, ou un réfrigérateur qui ne refroidit plus. Au risque de vous décevoir, il faut en changer, et cela va vous coûter très cher. L'inflation s'attaque désormais aux appareils électroménagers. Des preuves impressionnantes. Il y a un an, nous avions filmé dans les allées d'une boutique ou ce lave-vaisselle coûtait 399 euros, il est vendu à 429 euros aujourd'hui. Quant à ce mixeur proposé en avril dernier à 79 euros, il est maintenant vendu à 20 euros de plus. Comment expliquer ces augmentations ? Nous avons posé la question à ce vendeur qui l'a posé à ses fournisseurs. La grande majorité de ses appareils viennent tout droit de l'Asie. Même si vous comptiez rééquiper votre cuisine, mieux vaut y réfléchir à deux fois. Les fours coûtent en moyenne 10 % de plus que l'an dernier, les réfrigérateurs +11 %, +7 % pour les robots et +4 % d'augmentation pour les lave-vaisselle et +2 % de plus pour les machines à café. Aucun produit électronique n'a été épargné par l'inflation. Et cela devrait durer encore longtemps. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Moncelle