Prix de l'essence : l'électrique devient-il rentable ?

Après des années passées au volant d'une voiture essence, Antoine a décidé d'acheter un véhicule électrique. Il roule beaucoup. Alors, il a opté pour un modèle spacieux et onéreux pour 30 000 euros, aide de l'Etat déduite. Mais il est persuadé que l'investissement sera rentable sur le long terme. Depuis le début de l'année 2022, les véhicules électriques représentent 30% des ventes de "Simplicicar" à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime), comme l'affirme Laurine Zion, gérante de ce réseau de concessionnaires au micro du 20H de TF1. À croire que pour certains, le prix n'est plus un frein. D'autant plus qu'il existe une solution pour le baisser : le leasing. Plutôt que d'acheter cette voiture, Jérémie alloue 180 euros par mois. Pour en bénéficier, il faut un apport. C'était 6 000 euros dans son cas, exactement le montant du bonus écologique. Louer sa voiture, la solution semble idéale. Mais elle ne s'applique pas à tout le monde. Ce concessionnaire doit refuser de nombreux dossiers. "Les dossiers ne passent pas parce qu'on a des personnes qui n'ont pas le revenu qu'il faut. Alors qu'au final, pour des personnes qui ont des revenus modestes, ils auront une vraie économie", explique Yoni Dayan, PDG de "Simplicicar". C'est la raison pour laquelle le gouvernement souhaite faciliter l'accès au leasing. Mais au-delà du financement, la principale limite au développement de l'électrique sur nos routes, c'est le manque de bornes de recharge. La France n'en compte que 50 000 alors que les Pays-Bas en ont 67 000. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Moncelle, A. Ifergane