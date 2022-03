Prix des carburants : la remise de 15 centimes par litre est-elle la meilleure des solutions ?

Pour freiner l'envolée des prix des carburants, Marine Le Pen, candidate (RN) à la présidentielle, envisage de baisser la TVA de 20% à 5,5%. Elle aurait un effet visible immédiatement à la pompe. Moins 25 centimes par exemple pour un litre de gazole. Mais pour Sophie Méritet, maître de conférences en économie à l'Université Dauphine - PSL, la mesure n'est pas équitable car elle s'applique à tous les consommateurs, y compris ceux qui sont plutôt aisés et qui n'en ont réellement pas besoin. D'ailleurs, cette mesure coûterait très cher à l'État. En effet, ce dernier perd annuellement 500 millions d'euros si on baisse d'un centime le prix de l'essence à la pompe selon Jérémie Haddad, associé "EY Consulting", spécialiste de l'énergie au micro du 20H de TF1. D'autres propositions sont mises sur la table comme le blocage des prix. Jean-Luc Mélenchon, candidat (LFI) à l'élection présidentielle, avance le gel du prix du litre à 1,40 euro, Fabien Roussel à 1,70 euros et Éric Zemmour à 1,80. Mais dans tous les cas, qui paieraient la différence ? "Ce sont les fournisseurs pétroliers qui vont devoir encaisser. Si c'est ça, ils ont toute légitimité à attaquer en justice l'État pour un manque à gagner. Et historiquement, on voit qu'ils ont toutes les chances de gagner", continue encore à expliquer Jérémie Haddad. Quant au candidat écologiste, il propose une aide ciblée. Un chèque de 400 euros serait réservé aux six millions de foyers les plus modestes. C'est un coup de pouce pour les ménages, mais qui ne concernerait ni les artisans ni les travailleurs indépendants. TF1 | Reportage N. Pellerin, F. Maillard