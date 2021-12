Prix des carburants : une bonne surprise pour Noël ?

Le prix du carburant a baissé de quelques centimes. Une tendance qui devrait se poursuivre la semaine prochaine. La raison, des matières premières moins chers. Le baril de pétrole est passé de 86 dollars au début du mois de novembre à 70 dollars aujourd'hui. Une baisse qui permet aussi de faire quelques économies sur le fuel domestique. Pourquoi le pétrole est devenu soudainement moins cher après des semaines d'inflation ? La première explication, une offre plus importante. Les États-Unis ont en effet décidé d'utiliser leur réserve pour mettre sur le marché 50 millions de barils. Même stratégie en Inde, en Chine ou au Royaume-Uni. La deuxième raison, c'est le nouveau variant Omicron. Ce dernier fait planer de nouvelles menaces de restriction de déplacement. Transporteurs et compagnies aériennes réduisent leurs commandes de carburants. Ce qui fait encore chuter les prix. Mais combien de temps cela va-t-il durer ? Sans doute pas plus de quelques semaines. Un petit bonus donc, auquel viendra s'ajouter l'indemnité inflation. Une somme de 100 euros versée dès la fin du mois à la plupart des foyers modestes. T F1 | Reportage L. Kebdani, S. Agi