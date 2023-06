Prix des matières premières : les brasseurs trinquent

C'est à Grandfresnoy, dans l'Oise, que Pascal Détrez brasse sa bière depuis dix ans. Aujourd'hui, la fabriquer lui coûte trop cher. Tous les produits de ses fournisseurs ont augmenté. Le problème, c'est surtout le prix du verre. Il a quasiment doublé en un an. Pascal Détrez, brasseur et propriétaire de La Petite Brasserie Picarde, a dû augmenter les tarifs de ses bières, 10 %, pas plus. Sa production est de 11 000 litres par an brassés dans sa ferme de Picardie, aujourd'hui, menacée par l'inflation. La hausse des prix n'épargne pas, non plus, les industriels de la bière. Pour la Brasserie 3 Monts, ce sont quinze millions de litres brassés avec un ingrédient, le malt, dont le prix a bondi en deux ans. Par conséquent, une bière de la marque 3 Monts vendue dans un estaminet lillois coûte 20 centimes de plus qu'il y a un an. Et les clients l'ont remarqué. Les prix de vos bières subissent, en fait, les effets de deux crises successives. La France est le pays d'Europe où il y a le plus de brasserie. Autrement dit, il y en a forcément une à moins de 30 kilomètres de chez vous. TF1 | Reportage G. Bertrand, O. Lévesque, A. Portron