Prix du baril en baisse : pourquoi l'essence reste si chère à la pompe

Ça ne vous a sans doute pas échappé si vous avez croisé une station aujourd’hui. Les prix des carburants dépassent de plus en plus souvent les deux euros par litre, une très mauvaise surprise pour les automobilistes. Mais la fin des aides à la pompe n’explique pas tout, car cette hausse des prix intervient alors que le cours du baril de pétrole brut a baissé ces dernières semaines. Il est revenu au même prix qu’il y a un an, or à l’époque, les prix à la pompe étaient en moyenne 20 centimes moins chers. Pourquoi ? En général, les prix à la pompe augmentent évidemment plus vite qu’ils ne baissent. Et ces entreprises, comme les autres, subissent de plein fouet les hausses du prix de gaz et de l'électricité nécessaires à leur fonctionnement. La baisse des prix à la pompe n’est donc sans doute pas pour tout de suite, surtout qu’un embargo européen sur le carburant russe va entrer en vigueur le 5 février prochain. Il pourrait aggraver la situation en particulier pour le diesel, un produit largement importé de Russie, encore aujourd’hui. TF1 | Reportage M. Perrot, M. Jit