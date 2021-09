Prix du café : chaud devant !

Un café, et l’addition qui risque d’être plus salée dans les mois à venir. Est-ce que cela pourrait changer vos habitudes ? “Au lieu d’en boire deux ou trois, je vais peut-être limiter un petit peu ma consommation”. “Ça ne changera pas mes habitudes”. “Bon, je pourrai m’en passer”. En rayon, cela devrait se traduire par une hausse d’environ 0,50 euros sur un paquet de 250 grammes et de deux à trois centimes de plus pour une dosette. Les cours du café ont augmenté de 36% en un an. L’arabica a même atteint des prix jamais vu depuis sept ans. En cause : de mauvaises récoltes au Brésil après les gelées exceptionnelles. Ce torréfacteur en subit actuellement les conséquences. Mais il faut également se tourner vers l’Asie pour comprendre pourquoi les cours du café s’affolent. Le Vietnam est, en ce moment, le deuxième producteur mondial. “Le Covid a amené les autorités vietnamiennes, par exemple, à un confinement extrêmement strict, qui a quasiment bloqué les exportations de café du Vietnam, déjà depuis quelques semaines”. Ajouté à cela, l'envolée du coût des transports. Tous les ingrédients sont réunis pour une flambée des prix. Pourtant, cette torréfactrice se veut rassurante. La hausse devrait être limitée sur ses prix de vente. La demande mondiale est toujours plus élevée. Certains pays, comme la Chine, commencent à délaisser le thé pour le café. Ce qui risque de tirer les prix encore vers le haut dans les années à venir.