Prix du fioul : quel chauffage alternatif ?

Lorsque Freddy Morin consulte sa dernière facture, il prend conscience des économies réalisées. Il a abandonné sa chaudière au fioul pour une pompe à chaleur. Actuellement, l’envolée du prix des énergies fossiles ne fait que conforter son choix. L’installation a tout de même coûté 10 000 euros, aides gouvernementales déduites. Ma Prime Rénov' peut vous aider à changer de mode de chauffage. Et de plus en plus, les Français se tournent vers le bois. Chez ce revendeur d’installation de chauffage proche de Strasbourg, les clients sont motivés par l'écologie et l'économie. Ils l'avouent : la guerre en Ukraine accélère leur achat. Le marché est en pleine croissance depuis dix ans déjà avec, désormais, davantage d’équipements à granulés moins polluants et à des tarifs plus accessibles. Ce jeune couple hésite encore. En fonction de leurs revenus, l’aide pour un tel chauffage d’appoint peut aller jusqu’à 3 000 euros. Désormais, pour faire des économies, à chacun de trouver son propre mix-énergétique. T F1 | Reportage J. Rieg-Boivin, C. Eckersley, E. Schings