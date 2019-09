Prix du permis de conduire : du simple au double

Chaque année, deux millions de personnes tentent de décrocher le précieux sésame qu'est le permis de conduire. Une étude a montré qu'elles ne payeront pas toutes la même facture. À Paris, par exemple, selon les arrondissements, elle passe du simple au double. À tel point que certains n'hésitent plus à partir en région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.